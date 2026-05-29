29 мая, 13:04

"Манговый дождь" начался на юге Китая

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

"Манговый дождь" накрыл город Байсэ в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге Китая. Об этом сообщило Центральное телевидение страны.

Город считается одним из основных "манговых" регионов государства и славится своими фруктовыми садами. В конце мая там начинается сезон манго.

"Когда дует ветер, манго падают с деревьев, словно манговый дождь", – говорится в сообщении.

Местным жителям и туристам рекомендовали быть осторожными, проходя под манговыми деревьями.

Ранее Гвинейская Республика выразила заинтересованность в расширении импорта манго в Россию. Посол африканской страны в Москве Ньянкой Аба напомнил, что Гвинея богата агропродукцией, в том числе фруктами. Однако манго закупают и везут в РФ из Латинской Америки.

