В Россельхознадзоре заявили о проблемах с поставками овощей и фруктов из Армении

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Проблемы с поставками из Армении касаются не только цветов, но и другой продукции. Об этом заявил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт в эфире ИС "Вести".

"Вопрос в том, что у нас проблемы не только по цветам, у нас и с овощами, и с фруктами", – сказал Данкверт.

С 22 мая начало действовать временное ограничение на ввоз цветов из Армении. Решение Россельхознадзор принял после выявления карантинных объектов в 135 случаях экспорта.

Меры будут актуальны до завершения инспекции тепличных хозяйств и анализа ее результатов. Целью данного шага является защита фитосанитарного благополучия и экспортного потенциала России.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал данную ситуацию "рабочей". По его словам, такие ограничения всегда существовали из-за несоответствия фитосанитарным требованиям.