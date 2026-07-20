Эксперты оценили влияние ограничений на поставки косточковых из Турции

Введение ограничений на поставки части косточковых фруктов из Турции не приведет к серьезным изменениям на российском рынке, считают эксперты.

По словам независимого эксперта рынка товаров народного потребления Александра Анфиногенова, ограничения затронут только отдельные компании и не распространяются на весь турецкий импорт.

Эксперт финансового рынка Андрей Бархота также считает, что ограничения не приведут к заметному росту цен. По его оценке, возможная перестройка поставок займет около 5–10 дней. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.