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20 июля, 12:15

Экономика

Эксперты оценили влияние ограничений на поставки косточковых из Турции

Эксперты оценили влияние ограничений на поставки косточковых из Турции

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Введение ограничений на поставки части косточковых фруктов из Турции не приведет к серьезным изменениям на российском рынке, считают эксперты.

По словам независимого эксперта рынка товаров народного потребления Александра Анфиногенова, ограничения затронут только отдельные компании и не распространяются на весь турецкий импорт.

Эксперт финансового рынка Андрей Бархота также считает, что ограничения не приведут к заметному росту цен. По его оценке, возможная перестройка поставок займет около 5–10 дней. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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