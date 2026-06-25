Юрист Георгиева: прогулка с ребенком на поводке грозит штрафом до 2 тыс руб

Ролики, где россияне выгуливают детей на специальных поводках, вызвали неоднозначную реакцию в Сети. В каких случаях использование такого приспособления оправданно, а когда применение может грозить штрафом, разбиралась Москва 24.

Очень опасно?

Фото: tiktok.com/kolos.mary; birdfamily_; deaart7

Видео, где россияне выгуливают своих детей на специальных поводках, появились в соцсетях. В одних случаях используются нагрудные приспособления: жилет или ремни фиксируются на груди и талии ребенка, к ним крепится поводок, который иначе называется вожжами. А в других – поводки-рюкзаки с креплением на спине.

Отдельный вид – длинная пружина, один конец которой застегивается на малыше, другой – на взрослом. При движении поводок растягивается, позволяя родителю контролировать поведение ребенка. Именно этот вариант вызвал наиболее активную реакцию в соцсетях.

Одни пользователи отмечали, что вместо использования новомодного девайса мамам и папам лучше брать ребенка на руки, а другие и вовсе называли увиденное безумием и попыткой приравнять малышей к животным.





пользователь Сети Детям нужно чувствовать контакт и связь с родителями, а не на поводке их водить. Потом и спрашивается, откуда дети-квадроберы. Дикость.

При этом маркетплейсы пестрят выбором подобных поводков. Цены на подобные приспособления в среднем варьируются от 400 до 1 500 рублей. В отзывах многие покупатели отмечают, что товар оказался спасением во время прогулок с активными детьми.

"С года стал очень шустрый, выбегает на проезжую часть, вырывается с руки и убегает вечно. Ребенок гиперактивный, у него нет страха, и иногда выскальзывает рука – приходится догонять, очень опасно, особенно где проезжая часть. Это на самом деле очень удобно, ребенок привык в первый же день", – поделилась одна из женщин в комментариях.

При этом, по данным СМИ, прокуратура взяла на контроль ситуацию с продажей детских поводков. Поводом послужило обращение общественников, которые просят запретить их реализацию через интернет-площадки. По их мнению, подобные товары оскорбительны для ребенка, так как приравнивают его к животному, и могут использоваться в качестве средства принуждения, а это противоречит правам несовершеннолетних.

Благо или насилие?

Юрист Алла Георгиева рассказала Москве 24, что применение детского поводка не во всех случаях является нарушением прав ребенка.

Если родитель использует его для малыша, который только начинает ходить или делает это неуверенно, в местах с интенсивным движением или рядом с дорогой, такое приспособление служит мерой безопасности.

"Ребенок не хочет держаться за руку, а поводок предоставляет свободу передвижения, при этом ограничивая перемещение несовершеннолетнего, чтобы он не мог выбежать на проезжую часть", – уточнила эксперт.

Однако, если малыша грубо тянут за поводок, сравнивают с собакой или оскорбляют, это является нарушением прав. Вожжи в таком случае используются как средство унижения, отметила эксперт.

"Также недопустимо применение приспособления в местах, предназначенных для свободной игры и движения, например в парке, где ребенку необходимо бегать, гулять и играть. Если родитель не помогает упавшим детям подняться, а вместо этого тянет за поводок, такое поведение также квалифицируется как нарушение прав, поскольку свидетельствует о жестоком обращении", – предупредила специалист.

Георгиева подчеркнула, что в законодательстве существует статья, позволяющая привлечь родителей за подобные действия. В данном случае речь идет об административной ответственности, поскольку для уголовной отсутствуют тяжкие или особо тяжкие последствия.





юрист Алла Георгиева Может примениться статья о неисполнении родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних (5.35 КоАП РФ). В данном случае речь идет о первой части, предполагающей ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних.

В первый раз может быть вынесено предупреждение, а при повторном нарушении налагается административный штраф в размере от 500 до 2 000 рублей, обратила внимание Георгиева

Эксперт добавила, что сама по себе продажа такого приспособления не является негативной и не нарушает прав ребенка. Однако фактическое применение зависит от родителя: неизвестно, покупается ли товар в целях предосторожности или будет использоваться иначе.

При этом психолог, кандидат психологических наук, преподаватель психологии Софья Сулим отметила в разговоре в Москвой 24, что использование детских поводков вызывает обоснованную критику. Такая практика фактически приравнивает ребенка к существу, не обладающему сознанием и волей.

Она уточнила, что даже при отсутствии осознанной реакции у ребенка на подсознательном уровне может формироваться чувство привязанности и ограничения свободы.





Софья Сулим психолог, кандидат психологических наук, преподаватель психологии В долгосрочной перспективе это способно повлиять на формирование личности. Последствия могут проявиться спустя годы. Если применение поводка становится постоянной практикой, а не временной мерой, это может привести к деформации личности.

При этом специалист отметила, что в случае эпизодического использования в игровой форме, при сохранении общей свободы передвижения серьезного вреда для психики, вероятнее всего, не будет.

"Ключевые факторы – способ подачи ситуации родителем и реакция ребенка. Если последний воспринимает это как игру и имеет возможность отказаться, практика считается допустимой", – уточнила она.

Однако систематическое и насильственное ограничение свободы способно вызвать серьезные внутренние травмы и деформацию личности в долгосрочной перспективе, заключила Сулим.

