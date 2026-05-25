Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06:54

Происшествия

Белгород вновь подвергся ракетному обстрелу ВСУ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Белгород и Белгородский округ вновь подверглись массированному ракетному обстрелу со стороны ВСУ. Об этом сообщает оперативный штаб Белгородской области.

В ходе атаки пострадал мирный житель, его уже доставили в больницу. Были повреждены объекты энергетической инфраструктуры, из-за чего фиксируются перебои с подачей электроэнергии и водоснабжения.

Кроме того, в Белгороде повреждены фасады двух административных зданий. Еще в двух многоквартирных домах повреждено остекление, а также посечены грузовой и легковой автомобили.

На местах ЧП уже находятся все аварийные службы. Специалисты уточняют информацию о последствиях обстрела.

Прошедшей ночью средства ПВО также отразили атаку украинских беспилотников на Ярославль. В результате случившегося ранения получила местная жительница. На фоне атаки на выезде из Ярославля было ограничено движение в сторону Москвы, однако затем его возобновили.

Ранее не менее 10 украинских БПЛА атаковали транспортный цех Запорожской АЭС. В результате оказались повреждены 8 автобусов, которые перевозят персонал ЗАЭС. Однако из-за случившегося никто не пострадал.

Читайте также


происшествиярегионы

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика