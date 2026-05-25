Белгород вновь подвергся ракетному обстрелу ВСУ

Белгород и Белгородский округ вновь подверглись массированному ракетному обстрелу со стороны ВСУ. Об этом сообщает оперативный штаб Белгородской области.

В ходе атаки пострадал мирный житель, его уже доставили в больницу. Были повреждены объекты энергетической инфраструктуры, из-за чего фиксируются перебои с подачей электроэнергии и водоснабжения.

Кроме того, в Белгороде повреждены фасады двух административных зданий. Еще в двух многоквартирных домах повреждено остекление, а также посечены грузовой и легковой автомобили.

На местах ЧП уже находятся все аварийные службы. Специалисты уточняют информацию о последствиях обстрела.

Прошедшей ночью средства ПВО также отразили атаку украинских беспилотников на Ярославль. В результате случившегося ранения получила местная жительница. На фоне атаки на выезде из Ярославля было ограничено движение в сторону Москвы, однако затем его возобновили.

Ранее не менее 10 украинских БПЛА атаковали транспортный цех Запорожской АЭС. В результате оказались повреждены 8 автобусов, которые перевозят персонал ЗАЭС. Однако из-за случившегося никто не пострадал.