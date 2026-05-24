Число предполагаемых жертв вспышки Эболы в ДР Конго превысило 200 человек

Фото: ТАСС/АР/Moses Sawasawa

Число людей, которые, предположительно, скончались из-за вспышки Эболы в Демократической Республике Конго (ДРК), превысило 200, сообщило министерство коммуникаций и по делам со СМИ республики в Х.

При этом число подтвержденных летальных исходов – 10. Кроме того, в настоящий момент подтвержден 91 случай заражения, однако число предполагаемых случаев заражения – 867.

Первые сигналы из провинции Итури, которая стала эпицентром вспышки Эболы, поступили 5 мая. Позднее ВОЗ признала эпидемию лихорадки в ДРК и Уганде чрезвычайной ситуацией. Спустя время организация пересмотрела оценку риска в сторону очень высокой.

Глава российского Минздрава Михаил Мурашко исключил риск распространения заболевания в России. Тем не менее МИД РФ выразил обеспокоенность ситуацией. Для проведения эпидрасследования в регион была отправлена группа специалистов Роспотребнадзора.

