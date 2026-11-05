В Госдуме подготовят обращение в Минпромторг из-за доначислений утильсбора

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Добросовестных покупателей машин, которые уже ввезены в Россию, необходимо оградить от неожиданных требований доплатить утилизационный сбор. С такой инициативой выступил первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш, сообщает Life.ru.

По словам парламентария, в зоне риска оказались владельцы автомобилей, ранее ввезенных через страны Евразийского экономического союза. Человек покупает машину, оформляет ее и несколько лет пользуется, а затем получает от Федеральной таможенной службы требование о доплате из-за нарушений, допущенных при первичном ввозе.

"Ответственность должен нести тот, кто ввозил машину и занижал платежи, а не тот, кто купил ее впоследствии", – подчеркнул депутат.

Такой подход порождает правовую неопределенность и подрывает доверие к государству, указал Панеш. Он планирует направить обращение по этой проблеме в Минпромторг.

Проверить полноту уплаты сбора таможня может в течение трех лет с момента ввоза. Поэтому в 2026 году под такие проверки могут попасть в том числе автомобили, ввезенные с 2023-го.

Одно из оснований для доначисления – неправомерное применение льготного коэффициента, рассчитанного для машин, которые физлица ввозят для личного пользования. Вопросы возникают, если обстоятельства ввоза и последующей продажи указывают на коммерческий характер операции.

Отдельные правила действуют для автомобилей, растаможенных в государствах ЕАЭС: с 1 апреля 2024 года для части таких машин при расчете сбора учитывают разницу между фактически уплаченными за рубежом таможенными платежами и суммой, которая была бы уплачена при оформлении в России.

Если ФТС обнаружила недоплату, собственнику стоит проверить VIN, дату и схему ввоза автомобиля, выяснить, кто был первоначальным импортером и плательщиком сбора, а также собрать договор купли-продажи, электронный паспорт транспортного средства и таможенные документы. После получения информации о доначислении на уплату отводится до 20 календарных дней, при непогашенной задолженности таможня вправе обратиться в суд.

При этом само требование не означает, что деньги обязан внести нынешний владелец. Верховный суд указывал, что возможность взыскания сбора с покупателя связана в том числе с тем, знал или должен ли он был знать о том, что первоначальный плательщик не исполнил обязанность по уплате.

Панеш предложил ввести мораторий на взыскание доначислений с конечных покупателей, если они не знали о нарушениях импортера. Кроме того, депутат считает нужным создать единый реестр автомобилей с подтвержденной полной уплатой утильсбора, чтобы проверять машину еще до покупки.

Еще одна инициатива – обязать ФТС раскрывать статистику по доначислениям: количество требований, их общую сумму, число обжалованных и отмененных решений. Тем, кто действительно обязан доплатить, парламентарий предлагает предоставлять рассрочку или отсрочку платежа.

Ранее Минпромторг предложил перенести оплату утильсбора для российских автопроизводителей за четвертый квартал 2026 года и первый – третий кварталы 2027-го на декабрь следующего года. Мера касается также крупнейших российских производителей прицепов, специализированной и сельскохозяйственной самоходной техники.

