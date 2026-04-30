Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 апреля, 19:54

Политика
Главная / Новости /

Пашинян: армянские пограничники будут замещать российских на границе с Турцией и Ираном

Армянские пограничники будут замещать российских на границе с Турцией и Ираном – Пашинян

Фото: Getty Images/Anadolu/Artur Widak

Армянские пограничники начнут заменять российских коллег на границе Армении с Турцией и Ираном. Об этом заявил премьер-министр страны Никол Пашинян, передает РИА Новости.

Он напомнил о подписанном в 90-х годах с Россией договоре, согласно которому вместе с повышением потенциала пограничных войск Армении те должны будут взять границу под свой контроль.

Пашинян добавил, что сейчас страна платит пограничникам из России, которые, в свою очередь, просили повышения зарплат. В связи с этим армянская сторона рассчитала, что увеличенные средства можно будет потратить на развитие своего пограничного потенциала.

"Постепенно российские коллеги уместятся в тех суммах, которые не будут для нас слишком обременительны. А мы возьмем контроль над остальными участками. Это предусмотрено договором", – сказал он.

Ранее премьер Армении рассказал, что его страна продолжит укреплять отношения с Россией. По его словам, их важность сложно переоценить. Он отметил, что политический диалог с Москвой ведется.

Читайте также


политиказа рубежом

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика