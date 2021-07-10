Прокуратура Москвы взяла на контроль дело о попытке хищения денег у ветерана Пронина

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Столичная прокуратура взяла на контроль расследование уголовного дела о мошенничестве в отношении ветерана Великой Отечественной войны Василия Пронина, который сидел рядом с Владимиром Путиным во время парада Победы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на главу пресс-службы ведомства Людмилу Нефедову.

"Прокуратура Москвы контролирует расследование уголовного дела, возбужденного по факту попытки мошенничества в отношении 96-летнего ветерана Великой Отечественной войны Василия Пронина. Уголовное дело возбуждено по материалам проверки прокуратуры Юго-Восточного административного округа по части 3 статьи 30 УК РФ, части 2 статьи 159 УК РФ", – сказала она.

7 июля на домашний телефон Пронина поочередно позвонили неизвестные, представившиеся сотрудниками Пенсионного фонда России и судебными приставами. По их словам, у пенсионера накопилась задолженность в размере 75 тысяч рублей за неуплату аренды банковской ячейки, в которой якобы хранилась денежная компенсация за предоставление некачественных услуг в частной медклинике.

Они потребовали, чтобы ветеран оформил почтовый перевод на названную сумму и направил его по определенному адресу. Пожилой мужчина прервал все разговоры и обратился к правоохранителям.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело, в настоящий момент злоумышленников ищут.

В июне текущего года Пронин уже становился жертвой мошенников. Тогда на домашний телефон пенсионера позвонил неизвестный, представившийся сотрудником правоохранительных органов. Он смог убедить ветерана снять с банковского счета 400 тысяч рублей и передать их третьему лицу. Это, по словам звонившего, было необходимо для поимки с поличным мошенника.

