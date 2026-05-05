05 мая, 16:27

Муж Дайнеко рассказал, что успокаивает певицу при эмоциональных срывах словами

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Муж певицы Виктории Дайнеко Беркели Овезов рассказал, что успокаивает супругу во время эмоциональных срывов. Сама артистка призналась, что в их паре она более вспыльчивая, а супруг отвечает за спокойствие, передает их слова "Газета.ру".

Овезов поделился, что всегда находит нужные слова, чтобы успокоить жену, когда видит, что эмоции зашкаливают.

Сама певица призналась, что иногда в острый момент она может закричать или даже зарычать, но старается не выплескивать это на мужа. Дайнеко описала себя как очень экспрессивную, а Овезова – как достаточно спокойного человека.

Дайнеко вместе с мужем участвует в новом сезоне шоу "Сокровища императора". В проекте многие пары сталкиваются с конфликтными ситуациями, и они не исключение. Однако певица подчеркнула, что они стараются не скандалить друг с другом.

По ее словам, если какая-то пара проходит испытание лучше, можно немного друг на друга поворчать, но все происходит в спокойном режиме, потому что поддерживают друг друга и не развивают тему ссор.

Ранее Дайнеко позитивно отреагировала на массовые сбои мобильного интернета в России. Она призналась, что в глубине души рада этому, потому что люди наконец начали общаться друг с другом, читать книги в метро и отвлеклись от бесконечного листания лент в соцсетях.

