Адвокат Пакулин: уголовное дело в отношении сестер Хачатурян могут закрыть до конца года

Уголовное дело в отношении сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, может быть закрыто до конца 2026 года, сообщил адвокат одной из девушек. Новые подробности громкого разбирательства – в материале Москвы 24.

"Необходимая оборона"

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Решение по делу сестер Хачатурян – Крестины, Ангелины и Марии, находящихся под следствием по обвинению в убийстве отца Михаила Хачатуряна уже 8 лет, – могут принять до конца текущего года. Об этом РИА Новости сообщил адвокат Марии Ярослав Пакулин.

"Дело до сих пор находится на стадии следствия, до конца года должно быть принято решение либо о прекращении уголовного преследования девушек, либо об очередной попытке направить дело с обвинительным заключением в прокуратуру", – сказал правозащитник.





Ярослав Пакулин адвокат Марии Хачатурян Мы надеемся на прекращение дела по реабилитирующему основанию – необходимая оборона. Судебной перспективы с точки зрения обвинения оно не имеет.

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Изначально сестер поместили в СИЗО, однако позднее меру пресечения заменили на запрет определенных действий. В частности, им нельзя общаться между собой и публично высказываться о деле.

Осенью 2026 года Басманный суд Москвы отказался менять девушкам меру пресечения: жалобы защиты остались без удовлетворения, прежний статус сестер сохранили. Пакулин тогда назвал ситуацию "чудовищной волокитой".

Адвокат Крестины Алексей Паршин пояснил, что большинство запретов следователь снял в индивидуальном порядке: девушки смогли даже трудоустроиться. При этом видеться друг с другом и общаться с журналистами им по-прежнему нельзя: встречи допускаются только в суде или в ходе следственных действий.

В своих жалобах сторона защиты ранее указывала на превышение разумных пределов сроков установленных ограничений. При этом она опиралась на постановление пленума Верховного суда, в котором закреплены принципы пропорциональности, соразмерности и необходимости применения подобных мер, а также подчеркивается важность соблюдения баланса между публичными интересами и конституционным правом гражданина на свободу.

По мнению адвокатов, длительный запрет на общение сестер по воздействию на психику равносилен жестокому обращению. Кроме того, девушки считают ущемлением своих прав запрет на выступления в СМИ, поскольку их дело до сих пор активно обсуждается обществом.

Начало процесса

Фото: ТАСС/Ведомости/Евгений Разумный

Сестры Хачатурян признались в убийстве 57-летнего отца, которое произошло в квартире на Алтуфьевском шоссе 27 июля 2018 года, на тот момент им было 17, 18 и 19 лет. Девушки утверждали, что решились на это из-за постоянных издевательств и насилия с его стороны.

Основная версия защиты – нападение было самообороной. По словам девушек, они были рабынями собственного отца. В 2020 году прокуратура утвердила обвинение в отношении старших сестер, однако дело было возвращено на доработку.

В 2023-м прошли слушания по двум эпизодам насильственных действий сексуального характера со стороны Хачатуряна в отношении несовершеннолетних. В ноябре 2025-го Мосгорсуд утвердил решение, которым мужчину посмертно признали виновным. Родственники пытались обжаловать приговор, но это не увенчалось успехом. Тогда же защита сестер попросила прекратить уголовное преследование девушек.

В январе 2026 года расследование возобновили, а срок следствия продлили до сентября. При этом ни защита, ни следствие на тот момент не видели финальную версию решения суда, сообщал адвокат Крестины Алексей Паршин.

Ранее адвокат Марии Ярослав Пакулин отметил, что неожиданных поворотов в деле не ожидается.





Ярослав Пакулин адвокат Марии Хачатурян Следствие уполномочено самостоятельно решить вопрос о переквалификации, прекращении уголовного преследования либо направлении дела в суд.

Адвокат Ангелины Мари Давтян также сообщила, что возобновление процесса было ожидаемым и защита к нему готовилась.

"Девочки были передопрошены. Им снова предъявлены обвинения в убийстве по особенной части – убийство группой лиц", – отметила она в январе 2026 года.

Давтян также выразила надежду на прекращение уголовного дела, поскольку на стороне защиты определение Бутырского суда о виновности Хачатуряна.

