Экс-мужа певицы Кэти Перри признали виновным по четырем эпизодам насилия

Британского комика, телеведущего и бывшего мужа певицы Кэти Перри Рассела Брэнда приговорили к 10 годам и 6 месяцам лишения свободы по делу об изнасиловании и сексуальных домогательствах. Преступления были совершены в 2000-х годах. Подробности – в материале Москвы 24.

"Окружение потакало его ужасному поведению"

Фото: legion-media.com/Alamy/Maureen McLean

Британскому комику и телеведущему Расселу Брэнду, который ранее состоял в браке с певицей Кэти Перри, вынесли приговор. Ему присудили 10 лет и 6 месяцев лишения свободы по уголовному делу об изнасиловании и сексуальных домогательствах.

Во время вынесения приговора судья Джоэл Беннатан заявил, что Брэнд защищался своим статусом знаменитости, а его окружение "потакало" его "ужасному поведению". Также он уточнил, что публичные заявления о предполагаемых преступлениях, совершенных Расселом, побудили ряд женщин открыто рассказать о насильственных действиях в отношении них.

Комика осудили за преступления, которые он совершил в отношении четырех женщин в период с 2004 по 2009 годы. Телеведущего признали виновным по четырем эпизодам, включая одно изнасилование и три случая сексуализированного насилия.



Фото: Metropolitan Police

Ранее вердикт вынесли присяжные по итогам 4-недельного судебного процесса в Королевском суде Саутуарка. За изнасилование суд назначил Брэнду 9 лет заключения, по другим эпизодам ему дали 9, 18 и 8 месяцев. Судья учел совокупность преступлений и смягчающие обстоятельства – отсутствие значительных предыдущих судимостей, большой период с момента совершения преступления и его деятельность по работе с зависимыми людьми.

Во время оглашения решения артист внешне сохранял спокойствие. Прежде чем сотрудники суда увели его из зала, Брэнд обратился к жене Лоре и постарался ее поддержать. После заседания за сына вступился отец комика Рон Брэнд: в разговоре с журналистами он поделился недоверием к судебной системе и допустил, что присяжные могли быть необъективны.

"Я думала, он извинится"

Фото: legion-media.com/Newscom/James Warren

Один из эпизодов насилия коснулся 21-летней поклонницы, с которой комик познакомился в 2009 году. Женщина рассказала, что сначала она добровольно согласилась на интимную близость, но затем Брэнд совершил действия, на которые она не давала разрешения. Женщина несколько раз просила комика остановиться.

"Я думала, он извинится. Но он только сказал: "Убери за собой бардак, что ты натворила", – отметила она.

Еще три эпизода произошли в разных районах Лондона. В 2004-м Брэнд совершил сексуальное насилие над женщиной, с которой познакомился в баре. Примерно в тот же период, по данным следствия, он домогался сотрудницы радиостанции, а в 2009-м – женщины, работавшей над телевизионным проектом.

По двум остальным обвинениям – в изнасиловании и попытке совершения непристойных действий – присяжные Брэнда оправдали.



Лондонская полиция также сообщила, что за время расследования опросила более 100 свидетелей, получила свыше 400 показаний и изучила около 1 400 документов.

Готовится к выходу книга

Фото: legion-media.com/Alamy/Bang Media International

При этом бывшая супруга Брэнда, американская певица Кэти Перри рассматривает возможность выпустить автобиографию и документальный сериал о семейной жизни с экс-мужем, сообщило издание The Mail on Sunday.

Источник издания отметил, что сейчас идут переговоры о будущих проектах. Ранее Перри несколько раз просили поделиться своей историей, но она не соглашалась из-за судов над Расселом. Теперь певица готова рассказать о том, чего публика ранее не знала.

"В этом браке было много того, о чем люди не знают. Это был очень темный период ее жизни", – сообщил источник из окружения Перри.

Перри и Брэнд познакомились в 2009 году. Спустя год они поженились – свадьбу сыграли в Индии по традиционному обряду. Однако брак оказался недолгим: в конце 2011-го Брэнд сообщил жене о расставании текстовым сообщением незадолго до ее выхода на сцену.

Документы на развод пара подала в начале 2012-го – после 1 года и 2 месяцев совместной жизни. Официальной причиной расставания назвали непреодолимые разногласия между супругами. Позднее Перри признавалась журналистам, что ее не устраивало отношение мужа к ее гастрольной деятельности – пара редко виделась.