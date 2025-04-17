СК просит Мосгорсуд продлить арест Тимура Иванова еще на 3 месяца

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Следственный комитет просит Мосгорсуд еще на три месяца продлить срок ареста бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова в рамках расследования уголовного дела о получении взятки в особо крупном размере, сообщает ТАСС.

Заседание Московского городского суда по ходатайству следователя о продлении срока для Иванова запланировано на пятницу, 18 апреля.

Ранее, 18 марта, суд продлил арест экс-замглавы Минобороны до 23 апреля. Также арест был продлен двум фигурантам дела в отношении Иванова – бизнесменам Сергею Бородину и Александру Фомину.

Иванов, курировавший в Минобороны работу военно-строительного комплекса, был задержан в конце апреля 2024 года. Он уволен с должности по причине утраты доверия. Иванов свою вину в растрате и легализации средств "Интеркоммерца" не признал.