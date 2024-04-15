Эксперт Ульянов посоветовал завершить сеансы при взломе аккаунта в мессенджере

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При взломе аккаунта в мессенджере, прежде всего, следует попробовать перезайти в него. Об этом Москве 24 рассказал руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов.

"Если аккаунт в месенджере взломали, можно попробовать перелогиниться, используя свой номер телефона", – советует эксперт.





Владимир Ульянов руководитель аналитического центра Zecurion Также есть вариант зайти в настройки мессенджера и завершить все сеансы, кроме устройства, с которого вы сейчас сидите. Это поможет перехватить управление и лишить вошедшего в аккаунт злоумышленника шанса что-то сделать.

Еще один вариант – попробовать обратиться в службу поддержки. В некоторых случаях это помогает. Однако полностью рассчитывать на службу поддержки не стоит, поскольку у нее может быть очень много заявок, уточнил Ульянов.

Чтобы снизить риск взлома аккаунта, рекомендуется использовать двухфакторную аутентификацию. "Вход в аккаунт будет происходить не только по коду, но и по паролю. В данном случае у злоумышленников гораздо меньше возможности перехватить эти данные и украсть аккаунт", – заключил специалист.

Ранее стало известно о новой схеме жульничества с использованием мессенджеров. Злоумышленники начали взламывать аккаунты начальников и рассылать от их имени подчиненным сообщения, рассказал заслуженный юрист РФ Иван Соловьев. Аферисты, например, могут написать работнику, что сейчас ему наберет человек, с которым необходимо сотрудничать.

