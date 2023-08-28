Аналитик рассказал, кому могут заблокировать сим-карту

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Если человек менял паспорт и вовремя не обновил данные, на которые была оформлена сим-карта или же просто не внес текущие паспортные данные, то операторы имеют право заблокировать ее, заявил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Об этом сообщает радио КП.

По словам эксперта, Роскомнадзор проверил уже 265 миллионов российских сим-карт и смог выявить нарушения при указании персональных данных у 9,5 миллиона абонентов.

Ведомство не стало считать нарушением те случаи, при которых сим-карты были оформлены на одного человека, но пользовался ей другой. Это касалось только родственников, например, при оформлении сим-карты на ребенка. Такая процедура не считалась нарушением, так как при оформлении номера использовались легальные и актуальные паспортные данные, объяснил он.

"Если вы не получили сообщение в виде СМС или звонка от вашего оператора, что вам нужно уточнить данные, то вы не в группе риска. В группе риска те, кто за последние годы менял паспорт, и теперь данные не совпадают", – сказал Муртазин.

Эксперт подчеркнул, что в случае смены паспорта абонент обязан предоставить новые паспортные данные своему оператору в течение 15 дней, а те, кто этого не сделает, попросту лишатся связи.

В начале августа Роскомнадзор призвал операторов сотовой связи блокировать номера абонентов с неактуальными персональными данными. В первую очередь это касается корпоративных сим-карт и карт, которые раздают у метро без заключения договора.

Отмечается, что, если персональные данные абонент не сможет подтвердить в течение полумесяца, сим-карту заблокируют. Абонент должен уточнить ФИО, дату рождения и паспортные данные.



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