Эксперт рассказал о пользе двухфакторной авторизации на госуслугах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Двухфакторная авторизация на портале "Госуслуги", которая станет обязательной для всех пользователей с 28 октября, усложнит доступ к аккаунтам для хакеров. Об этом ТАСС сообщил глава отдела исследования угроз ИБ экспертного центра безопасности Positive Technologies Денис Кувшинов.

Однако, даже несмотря на двухфакторную авторизацию, шанс взлома остается, но случаи уже единичные, пояснил специалист. Для того чтобы получить доступ к аккаунту, на котором установлен такой способ защиты, хакерам потребуется приложить больше усилий.

Обязательную двухфакторную авторизацию на госуслугах ранее утвердило правительство РФ. В Минцифры РФ уточнили, что функция начнет действовать для всех пользователей с 28 октября.

Россияне смогут воспользоваться одноразовым кодом из СМС-сообщения, либо кодом из специального приложения (ТОТР), либо биометрией, если пользователь по собственному желанию предоставил эти данные и дал согласие на их использование.



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