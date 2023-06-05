В РФ предложили банкам проводить оплату без СМС-кодов – СМИ

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Национальная система платежных карт (НСПК) намерена сделать для банков платной двухфакторную аутентификацию клиента при оплате покупок и услуг в интернете. Об этом сообщает "Коммерсант".

В материале издания уточняется, что НСПК планирует применить подобную меру с целью стимулировать банки к переходу на более современную систему определения устройства. Она может значительно упростить путь для клиента и ускорить обработку платежей.

В случае введения комиссии ее размер для эмитента составит 20 копеек за операцию, для эквайера останется такой же, как если на сайт магазина зашли через браузер. За покупки через мобильное приложение комиссия составит 10 копеек, но не более 2,5 миллионов рублей в месяц для всех.

При этом новая система 3D Secure 2.0 предусматривает два сценария оплаты: с СМС и без СМС, если банк распознал устройство, с которого пришел запрос на оплату, как основное устройство клиента. Комиссию могут ввести уже с октября 2023 года.

До этого россиян предупредили о случаях мошенничества при оплате покупок по QR-кодам. Злоумышленники могут клеить собственные коды поверх оригинальных, тем самым, в случае оплаты по ним, присваивать средства покупателей, предупредил эксперт по информационной безопасности Лиги цифровой экономики Денис Земцов.

