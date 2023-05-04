ВТБ начал тестировать платежные стикеры среди клиентов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

ВТБ начал тестировать платежные стикеры среди своих клиентов, сообщает пресс-служба кредитной организации.

С помощью стикера можно не только бесконтактно оплачивать покупки, но и снимать наличные в банкоматах. Платежный стикер является аналогом пластиковой карты в уменьшенном формате, при этом на нем нет ни номера, ни срока действия, ни CVC-кода. Он работает с использованием технологии бесконтактной оплаты NFC.

Стикер можно привязать как к основному счету пользователя, к которому уже выпущены карты, так и к отдельному. Лимиты на платежи аналогичны условиям по картам банка, при этом владелец может их снизить.

Ранее крупнейшие российские банки начали активно тестировать NFC-стикеры. Это новый платежный инструмент, который должен стать альтернативой бесконтактной оплаты через заблокированные из-за санкций сервисы Apple Pay или Google Pay.

В настоящее время собственные платежные стикеры уже выпустили "Тинькофф", Альфа-Банк, Сбер и МТС. Работают над их внедрением ВТБ, Хоум Кредит Банк и Почта Банк.

Национальная система платежных карт, оператор системы "Мир", установила лимит по оплате без ввода PIN-кода для платежных стикеров на уровне 3 тысяч рублей. Аналогичный лимит установлен и для обычных пластиковых карт.

При этом в некоторых случаях введение пароля может потребоваться и при покупках на меньшие суммы. Дело в том, что банки могут устанавливать собственные лимиты на обслуживаемых ими POS-терминалах.



Российские банки начали тестировать NFC-стикеры