Лимит по оплате стикером без пароля установили на уровне 3 тысяч рублей

Фото: depositphotos/kegfire

Национальная система платежных карт, оператор системы "Мир", установила лимит по оплате без пароля для платежных стикеров на уровне 3 тысяч рублей. Об этом сообщает газета "Известия".

"Лимиты на проведение операций с помощью стикера без ввода PIN-кода платежная система "Мир" установила на уровне 3 тысячи рублей", – рассказали в НСПК, отметив, что аналогичный лимит установлен и для обычных пластиковых карт.

Между тем газета уточнила, что в некоторых случаях введение пароля может потребоваться и при покупках на меньшие суммы. Дело в том, что банки могут устанавливать собственные лимиты на обслуживаемых ими POS-терминалах. Так, после 2020 года многие кредитные организации оставили ограничение на уровне одной тысячи рублей, несмотря на то что платежная система "Мир" подняла лимит до трех тысяч.

В настоящее время собственные платежные стикеры уже выпустили "Тинькофф", Альфа-Банк, Сбер и МТС. Работают над их внедрением ВТБ, Хоум Кредит Банк и Почта Банк.

Ранее сообщалось, что Сбербанк тестирует в сети своих терминалов повышенные лимиты на покупки по картам без пароля. Так, в Москве на некоторых POS-терминалах банка уже можно совершить покупку на сумму до 3 тысяч рублей и не вводить при этом PIN-код.



Российские банки начали тестировать NFC-стикеры

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!