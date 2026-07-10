Психиатр Жесткова: людям с СДВГ подойдут профессии актера и режиссера

Люди с СДВГ и другими нейроособенностями стали больше котироваться на зарубежном рынке труда, утверждают СМИ. Почему отношение к ним изменилось и с какими трудностями они сталкиваются при найме, разбиралась Москва 24.

Особенный кандидат

Крупные мировые компании из списка Fortune 500 активизировали усилия по найму нейроотличных сотрудников – людей с СДВГ, а также аутизмом, дислексией и другими особенностями, сообщило издание Fastcompany.

В частности, IT-гигант Microsoft внедрил многодневные собеседования с учетом потребностей кандидатов, а финансовый холдинг JPMorganChase принял на работу более 150 таких сотрудников через индивидуальные интервью.



СДВГ (синдром дефицита внимания и гиперактивности) – это нейропсихиатрическое расстройство, основными чертами которого являются хроническая невнимательность, импульсивность и гиперактивность. По оценкам Всемирной организации здравоохранения, его распространенность в мире составляет около 2–5% среди взрослых и 5–7% среди детей и подростков. Однако многие случаи остаются недиагностированными, что особенно касается взрослых.



По данным СМИ, компании, которые адаптируются под ментальные особенности специалистов, видят реальные результаты. К примеру, в медиахолдинге Hearst стажеры с первого дня получают шумоподавляющие наушники, а менеджеры знают, как каждый сотрудник предпочитает получать обратную связь и в каких условиях работает лучше всего. В результате команды начали трудиться более слаженно, производительность выросла, а сотрудники начали реже увольняться.

В то же время, по данным некоммерческой организации Next for Autism, многим соискателям приходится скрывать свои особенности. Из более чем 400 опрошенных сотрудников-аутистов почти 80% заявили, что маскировка естественных проявлений такого состояния требует столько же умственной энергии, сколько и сама работа.

В России же 70% сотрудников российских компаний согласились бы работать с человеком, имеющим нейроотличия или ментальные расстройства, если его диагноз позволяет выполнять рабочие задачи. Об этом сказано в исследовании портала hh.ru и платформы Alter. При этом категорически не согласны с подобной кадровой политикой только 4%.

Наиболее открыты к таким коллегам зумеры (18–24 лет): среди них 48% определенно готовы к взаимодействию. При этом 28% опрошенных отметили, что о диагнозе вообще не нужно сообщать, если он не влияет на работу. Еще 17% полагают, что такие подробности неуместны, а 18% готовы поделиться только с приятелями.

Подходящие профессии

Врач-психиатр, психотерапевт Елизавета Жесткова в разговоре с Москвой 24 призвала разделить ментальные особенности (нейроотличия) и тяжелые психические расстройства.

"Когда речь идет о шизофрении или даже популярных расстройствах в острой фазе – человек в депрессии, мании или с тяжелыми личностными проблемами, психопатиями, – он вряд ли будет хорошим специалистом, если не лечится и не находится в ремиссии", – отметила эксперт.

Другая ситуация с нейроотличиями – например, аутизмом или СДВГ. Те, кто находится в глубоком спектре, могут быть непростыми в коммуникации и требуют особого подхода, но с теми, кто в легком, работать совершенно несложно. Им не нужны какие-то особые условия, подчеркнула Жесткова.

Люди с аутистическим спектром хорошо справляются с работой, где не нужно много контактировать с людьми, – например, сидя одним в кабинете и выполняя задачи. Для них идеальна монотонная, структурированная деятельность, где важна внимательность к деталям, рассказала психиатр.





Елизавета Жесткова врач-психиатр, психотерапевт Люди с СДВГ, напротив, хорошо справляются с творческими профессиями. Они могут быть прекрасны как актеры, режиссеры, художники. Когда у них появляется гиперфокус, они способны долго и увлеченно делать то, что действительно интересно. Но у них плохо получается делать то, что не нравится. Поэтому очень важно, чтобы такие люди работали с огоньком, были вовлечены в процесс.

Также специалисты с СДВГ могут быть хороши в ситуациях, когда нужно быстро переключаться и делать несколько дел одновременно.

"Здесь их особенность работает как преимущество, и рассеянное внимание, наоборот, собирается и компенсируется гиперфокусом. Главное – дать им пространство и условия, в которых они могут раскрыть свой потенциал", – уточнила врач.

Кадровый эксперт Илья Варакин в разговоре с Москвой 24 отметил, что степень полезности нейроотличного сотрудника зависит от концентрации тех или иных паттернов поведения. По его словам, СДВГ уже не редкость, а, скорее, отражение поколения зумеров. Руководители, которые нанимают таких сотрудников, принимают это как их свойство.

"Если речь о более редких синдромах, при подборе всегда есть ожидания увидеть не только опыт и функции, но и определенный набор психоэмоциональных состояний. Когда человек уникален и выбивается из общего ряда, его считают либо гением, либо "непризнанным гением". Поэтому если речь о СДВГ – сложностей не возникает, если о более редких состояниях – да, люди порой сталкиваются с проблемами", – уточнил эксперт.

Он подчеркнул, что юридически отказать по причине такого состояния нельзя, как и по полу, возрасту или состоянию здоровья. Поэтому HR-специалисты, которые не хотят подстраиваться под таких соискателей, обычно пишут, что "в случае необходимости свяжутся", не формулируя жесткий отказ, пояснил Варакин.





Илья Варакин кадровый эксперт Люди с ментальными особенностями в подходящих для них сферах способны быть даже более эффективными, чем обычные соискатели. Каждому психотипу можно подобрать ту деятельность, где человек будет уникальным и достигнет выдающихся результатов.

О серьезных клинических синдромах стоит говорить в резюме как о том, с чем человек живет. Но чтобы грамотно сформулировать свою особенность, эксперт рекомендовал обратиться к карьерным консультантам, которые помогут правильно подать информацию, резюмировал Варакин.

