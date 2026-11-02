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02 ноября, 15:22

Шоу-бизнес

Жилье экс-жены Ефремова за 60 млн рублей может отойти государству

Фото: телеграм-канал SHOT

Двухкомнатная квартира бывшей супруги актера Михаила Ефремова Ксении Качалиной в Брюсовом переулке в Москве стоимостью около 60 миллионов рублей может стать собственностью города: наследство до сих пор не оформлено. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на SHOT.

По данным журналистов, Ефремов продолжает оплачивать коммунальные счета, хотя жилье пустует почти год. За это время на них ушло порядка 180 тысяч рублей, при этом задолженности нет.

Квартира досталась Качалиной после развода с артистом в 2004 году. По свидетельствам очевидцев, от прежней обстановки внутри почти ничего не осталось: стены без обоев, пол без покрытия.

При этом дочь бывших супругов, 26-летняя Анна-Мария, не оформила права на недвижимость, хотя с момента смерти Качалиной истекло 11 месяцев. Стандартный шестимесячный срок принятия наследства уже прошел.

"При отсутствии наследников, принявших имущество, квартира может быть признана выморочной", – пояснил юрист Иван Морозов.

В этом случае, по его словам, жилье перейдет Москве. Однако пропуск срока обращения к нотариусу сам по себе не означает утрату наследственных прав: закон допускает фактическое принятие наследства, а срок можно восстановить через суд.

Качалина скончалась 2 декабря 2025 года в возрасте 54 лет. По информации СМИ, ее тело обнаружил Ефремов, приехавший проведать бывшую жену вместе с сыном. Жилье было сильно захламлено, электричества не было.

Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. При этом журналисты писали, что женщина якобы злоупотребляла алкоголем.

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