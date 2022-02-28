WBO не будет признавать и утверждать боксерские турниры и поединки в России

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Четыре международные боксерские организации – WBO, IBF, WBC, WBA – не будут признавать и утверждать турниры и поединки, проведенные на территории России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на совместное заявление.

"Четыре организации в мире бокса объединяются, чтобы выразить свою позицию в отношении ситуации в Украине. Так же, как мир требует прекращения огня, наши организации решили не признавать чемпионаты по боксу в России. Также наши организации не будут признавать и утверждать бои в России, пока не будет проведена дальнейшая оценка ситуации", – указано в обращении.

Заявление было утверждено президентами всех четырех организаций – Франсиско Валькарселем (WBO), Дэрилом Пиплзом (IBF), Маурисио Сулейманом (WBC), Жилберто Мендосой (WBA).

В понедельник, 28 февраля, МОК рекомендовал спортивным федерациям не допускать россиян и белорусов до международных турниров. Данное решение объяснили "защитой честности глобальных спортивных соревнований".

Этому предшествовало решение Владимира Путина о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.