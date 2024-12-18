Клуб "Вашингтон" без хоккеиста Овечкина второй раз подряд проиграл в НХЛ

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Хоккейный клуб "Вашингтон Кэпиталз" без российского спортсмена Александра Овечкина второй раз подряд проиграл в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), передает "Газета.ру".

Встреча "Чикаго Блэкхоукс" и "Вашингтона" состоялась на стадионе "Юнайтед-центр" в Чикаго. Она завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев. В первом периоде "Вашингтон" вышел вперед – отличились Пьер-Люк Дюбуа и Эндрю Манджапане. Однако в третьем отрезке "Вашингтон" пропустил три шайбы, которые забили россиянин Иван Михеев, Ти Джей Броди и Райан Донато.

"Вашингтон Кэпиталз" уже почти месяц играет без нападающего и капитана команды Овечкина, который 19 ноября в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Ютой" получил перелом малоберцовой кости левой ноги. Тогда говорилось о том, что российский хоккеист пропустит 4–6 недель. Уже 14 декабря Овечкин провел первую тренировку с командой.

В данный момент "Чикаго Блэкхоукс" занимает 15-е место в Западной конференции, набрав 24 очка после 32 встреч. "Вашингтон Кэпиталз" потерял лидирующую позицию на Востоке – у клуба 44 балла после 31 игры, а у вышедшего вперед "Нью-Джерси" на один больше, при этом всего сыграно 34 игры.

Между тем российский нападающий Андрей Свечников, выступающий за клуб "Каролина Харрикейнз", был признан второй звездой по итогам дня в регулярном чемпионате НХЛ. В ходе встречи с "Колорадо" игрок смог набрать четыре очка, забросив шайбу и отдав три голевые передачи.

Первой звездой игрового дня тогда признали нападающего "Флориды Пантерз" Мэттью Ткачука.