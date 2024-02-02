Экс-футболиста сборной Боливии Серхио Хауреги застрелили во время матча в Мексике – СМИ

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Бывшего футболиста сборной Боливии Серхио Хауреги застрелили во время любительского товарищеского матча в Мексике. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на издание Proceso.

По данным СМИ, 38-летний спортсмен выступал за команду "Атлетико Сан-Луис Рей". Он подошел к краю поля, чтобы попить воды. В это время возле Хауреги оказался неизвестный и выстрелил в футболиста шесть раз. После злоумышленник скрылся с места преступления, указали в материале.

В футбольном клубе выразили соболезнования в связи со смертью Хауреги. Он завершил карьеру еще в 2012 году, выступив за сборную Боливии 13 раз.

Ранее стало известно, что в Махачкале убили бойца смешанных единоборств промоушена Fight Nights Магомедрасула Мутаева. Инцидент произошел около дома спортсмена.

Было возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство" и "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение крупнокалиберного огнестрельного оружия". Как уточнили в пресс-службе СУ Следственного комитета РФ по Дагестану, злоумышленник выстрелил в Мутаева не менее семи раз.