Прокуратура Амстердама не подтвердила арест футболиста Промеса по запросу Нидерландов

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Прокуратура Амстердама не смогла подтвердить арест экс-футболиста московского "Спартака" Квинси Промеса в Дубае по запросу Нидерландов, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря отделения ведомства Эверта Бурстра.

Ранее СМИ сообщали, что правоохранители в Дубае провели арест игрока. Спортсмена задержали возле дома, а после поместили в следственный изолятор.

Арест также подтвердил адвокат Промеса Джем Полата, однако другую информацию он уточнять не стал. Если же произошедшее связано с запросом об экстрадиции, игрок будет передан Королевской военной полиции и отправлен в Нидерланды. Там ему грозит 7,5 лет в заключении.

Промеса обвинили в нападении на двоюродного брата в 2023 году. Его приговорили к 18 месяцам колонии, однако позже суд Амстердама назначил ему еще 6 лет лишения свободы по делу о контрабанде наркотиков.

В феврале 2024-го Промеса задержали при прохождении пограничного контроля в аэропорту Дубая. По версии журналистов, поводом для этого могло стать местное правонарушение. В мае Промеса освободили из-под стражи.