Axios: комитет сената США поддержит три антироссийских законопроекта 22 октября

Фото: 123RF.com/Blakeley

Комитет по иностранным делам сената конгресса США поддержит три антироссийских законопроекта в среду, 22 октября. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на законодателей и их помощников.

Все инициативы направлены на усиление давления на Москву. Однако дата их рассмотрения верхней палатой американского конгресса пока неизвестна.

Согласно данным журналистов, первый законопроект предусматривает введение вторичных санкций против торговых партнеров России. По предложению сенаторов Вашингтон введет импортные пошлины в размере 500% на товары из стран, закупающих у Москвы нефть, газ, уран и другие ресурсы.

Второй документ предполагает включение России в американский список государств – спонсоров терроризма, а третий – регулярную передачу Украине замороженных в США российских активов.

В середине сентября в конгресс США был внесен законопроект о введении санкций против "теневого флота" России, который якобы используется для обхода ограничений на экспорт нефти. Инициатором стал сенатор-республиканец Джеймс Риш.

Документ предусматривает меры против судов и компаний, перевозящих российскую нефть вне международного контроля. Проект уже направлен в комитет по иностранным делам сената, однако его полный текст не раскрывался.