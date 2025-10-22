Глава минфина США анонсировал значительное усиление санкций против РФ

Фото: ТАСС/AP/Alex Brandon

Глава минфина Соединенных Штатов Скотт Бессент заявил, что Белый дом планирует значительное усиление санкций против России. Об этом он сообщил во время беседы с журналистами.

По его словам, Вашингтон объявит о новых ограничительных мерах в среду, 22 октября, либо утром в четверг, 23 октября, по местному времени.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Комитет по иностранным делам сената конгресса США поддержит три антироссийских законопроекта в среду, 22 октября.

По данным журналистов, первый законопроект предусматривает введение вторичных санкций против торговых партнеров РФ, второй – включение России в американский список государств – спонсоров терроризма, третий – регулярную передачу Украине замороженных в США российских активов.