21 мая, 05:24

Центробанк потребовал немедленно исполнить решение по иску к Euroclear

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Банк России потребовал от арбитражного суда Москвы немедленно исполнить решение о взыскании порядка 200 миллиардов евро по иску регулятора к бельгийскому Euroclear Bank. Об этом сообщает пресс-служба инстанции.

"В арбитражный суд города Москвы поступило ходатайство об обращении решения по иску Центрального банка РФ к Euroclear Bank S.A./N.V к немедленному исполнению", – сообщили в суде.

Данное заявление пока еще не было рассмотрено.

Арбитражный суд Москвы взыскал 200 миллиардов евро с Euroclear Bank по иску Центробанка. Иск был удовлетворен в полном объеме, кроме того, ответчика обязали выплатить суммы в семи разных валютах.

В ответ на это Euroclear заявил, что активы Центробанка РФ останутся замороженными в Euroclear Bank. Представители депозитария заявили, что подобные иски не признаются правом Евросоюза, а сам Euroclear не признает юрисдикцию данного суда.

