11:30

Солнечная активность возобновилась после затишья

Фото: depositphotos/I_g0rZh

Солнечная активность возобновилась после затишья. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Коронографам, следящим за окрестностями звезды, удалось зафиксировать мощные выбросы плазмы в космос. Основные источники этих событий находятся на обратной стороне Солнца.

Как пояснили ученые, данные явления подтвердили возвращение солнечной активности после двух-трехнедельного периода относительного спокойствия. При этом исследователи обратили внимание на отсутствие угроз для Земли благодаря расположению событий.

"Часть крупных солнечных пятен с обратной стороны в настоящее время вышла на обращенную к Земле сторону, но пока не проявляет активности. Вероятность вспышек высшего балла на обращенной к Земле стороне, по расчетам, пока держится в диапазоне 5–10%, что для текущего состояния активности является низким значением", – добавили в лаборатории.

На прошлой неделе на обратной стороне звезды произошли три вспышки высшего уровня Х. Явления, возникшие в образовавшемся суперцентре на поверхности Солнца, зарегистрировал аппарат Solar Orbiter.

Взрывы высвободили энергию, которая могла воздействовать только на Меркурий и Уран. Вместе с тем они привели к частичному разрушению и упрощению группы пятен на звезде.

