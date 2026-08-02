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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заблокировал передачу Украине комплексов противовоздушной обороны (ПВО) "Железный купол". Об этом сообщает The Washington Post.

По данным газеты, в 2023 году ныне покойный сенатор-республиканец Линдси Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) поддержал передачу батарей ПВО Украине.

Однако Нетаньяху заблокировал передачу комплексов, сославшись на условия соглашения о совместном производстве, по которому Израиль имеет право окончательного решения относительно использования системы, несмотря на то что рассматриваемые батареи были оплачены США.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что пока не уверен в возможной передаче Киеву лицензии на производство зенитных ракет Patriot. По его словам, Вашингтону следует быть осторожным с тем, кому он выдает лицензии на подобное оружие.

Трамп также рассказал, что во время встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским настаивал на необходимости прекращения боевых действий.