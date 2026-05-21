21 мая, 13:18

Американский рэпер Wiz Khalifa объявлен полицией Румынии в розыск из-за наркотиков

Фото: ТАСС/Sipa USA/Corine Solberg

Американский рэпер Wiz Khalifa (настоящее имя – Кэмерон Томаз. – Прим. ред.) был объявлен румынской полицией в розыск за хранение наркотиков. Артист появился в разделе "Разыскиваемые лица" на сайте правоохранительных органов Румынии.

В личном деле рэпера написано, что ему назначили 9 месяцев лишения свободы за хранение наркотиков без лицензии для личного пользования.

В 2024 году во время фестиваля в Румынии артист на сцене выкурил сигарету. После этого правоохранители нашли у него 18 граммов наркотиков. Рэпер попытался оспорить приговор в Высшем суде кассации и юстиции, но 7 мая суд отклонил его жалобу, назвав ее необоснованной.

Ранее Никулинский суд Москвы оштрафовал рэпера Ганвеста (настоящее имя – Руслан Гоминов. – Прим. ред.) на 70 тысяч рублей за пропаганду наркотиков. Исполнитель признан виновным в распространении произведений, содержащих информацию о наркотических средствах, психотропных веществах, об их аналогах или о прекурсорах.

Согласно заключению лингвистической экспертизы, тексты песен "Никотин" и "Бардак" нарушают наркологическую безопасность – в них содержится положительная оценка наркотиков. Также, с точки зрения инстанции, треки способны нанести вред здоровью и развитию детей.

