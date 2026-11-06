Юрист Георгиева напомнила о штрафах за нецензурные надписи на номерах машины

Жители столицы пожаловались на нецензурные и хамские надписи на номерах машин. Чем это может обернуться для автовладельцев, разбиралась Москва 24.

"Это был обычный серый седан"

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Жители Москвы пожаловались на неприличные надписи на рамках госномеров автомобилей: причем некоторые уточнили, что в последнее время подобные случаи стали чаще встречаться именно на машинах такси.

О встрече с "любителями автокреатива" Москве 24 рассказала девушка, живущая в ЮАО. По ее словам, район буквально заполонили такие машины: жительница столицы особенно часто замечает их, когда возит детей на занятия. В качестве доказательств она прислала фотографию госномера с надписью внизу: "Буква Ю, ***".





жительница ЮАО Прецедентов, чтобы ГИБДД штрафовали за матные надписи на машине, найти не удалось. При этом за мат в общественных местах обычных прохожих и штрафуют, и арестовывают. Хотя у такси охват аудитории явно выше.

Еще одна москвичка из САО тоже заметила под госномером соседской машины необычные надписи. По ее словам, "дворовый арт-объект" собрал публику: одни прохожие с интересом снимали машину на телефон, другие, качая головой, проходили мимо.

"Это был обычный серый седан. Мимо таких ходишь каждый день и не замечаешь. Но тут случайно опустила взгляд вниз, а под номером красовалась надпись: "Умею водить, заводить и разводить". Отдел маркетинга плачет по владельцу", – отметила жительница столицы.

Несмотря на возмущенные отклики окружающих подобные таблички продолжают пользоваться спросом на маркетплейсах. Например, один продавец предлагает сразу несколько вариантов. В ассортименте как ироничные (Не прижимайся, не в постели", "Ищу жену", "Фартовый"), так и нецензурные ("Катаюсь там, где волки *** боятся", "Просто рамка под номер, без всякой ***").

При этом ранее власти уже заявляли о готовности запретить подобное. В мае 2025 года соответствующее обращение было направлено начальнику Госавтоинспекции Михаилу Черникову на тот момент депутатом Госдумы Яной Лантратовой, которая теперь занимает пост уполномоченного по правам человека в РФ.

Кроме того, вместе с парламентариями от фракций "Единая Россия", "Справедливая Россия", КПРФ и ЛДПР она обращалась и к главе Роспотребнадзора Анне Поповой, сообщает газета "Известия".

"Согласно анализу ассортимента крупнейших маркетплейсов, продукция подобного рода активно продвигается, имеет тысячи положительных отзывов и зачастую получает статус "хита продаж". Визуальное оформление таких рамок предполагает размещение ненормативной или провокационной лексики в непосредственной близости от изображения государственного флага РФ, нанесенного на регистрационных знаках транспортных средств", – говорилось в тексте обращения.

Депутаты тогда обратили внимание, что купить такие таблички можно не только онлайн, но и в обычных магазинах. На их взгляд, это не только подрывает авторитет государственных символов и нарушает закон "О Государственном флаге РФ", но и разрушает общественную мораль, оказывая негативное влияние на детей и подростков.

С мнением о запрете подобных рамок согласился в разговоре с Москвой 24 и вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр, однако добавил, что речь идет не о массовых случаях.





Ян Хайцеэр вице-президент Национального автомобильного союза Возможно, где-то люди с низкой социальной ответственностью устанавливают такие рамки на свое авто, пытаясь как-то эпатировать и выделяться. Но лично мне максимум, что иногда встречается, так это намеки на принадлежность автомобиля к спецслужбам.

Он заявил, что использование рамок с подобными надписями уже подпадает под действующий запрет на публичную нецензурную брань. Поэтому, по мнению эксперта, следует опираться на существующие законы и наказывать таких нарушителей максимально строго.

Главное – доказательства

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Как объяснила Москве 24 юрист Алла Георгиева, за нецензурную надпись на автомобильном номере можно привлечь по административной статье о мелком хулиганстве (20.1 КоАП РФ). Нарушителю грозит штраф от 500 до 1 000 рублей или административный арест на срок до 15 суток.

"На практике суды почти всегда ограничиваются денежным взысканием. Но в данном случае важно понимать границы ответственности: наказать могут только за откровенный мат или вульгарные выражения. Если на номере размещена просто двусмысленная шутка, привлечь водителя по этой статье нельзя", – заявила она.

Если человек увидел именно похабную и нецензурную подпись, эксперт посоветовала собрать весомые доказательства. На основании размытых фото, где ничего не видно и не читается, административное дело не возбудят, а если это и произойдет, водитель легко его оспорит.





Алла Георгиева юрист Фиксация должна оказаться достоверной: нужно сделать фотографию общего вида автомобиля и крупный план самой рамки, чтобы текст читался без искажений, обязательно зафиксировав дату, время и точное место. Указание координат поможет полиции отследить маршрут по камерам видеонаблюдения, что станет дополнительным доказательством. Также крайне желательны свидетельские показания: стоит записать фамилии и контакты попутчиков или прохожих, которые согласились подтвердить нарушение.

При этом эксперт предупредила, что чаще всего штраф пытаются выписать собственнику, но он может сдать авто в аренду, поэтому привлекать нужно именно виновника. То есть того, кто вешал рамку или управлял машиной.

Также юрист отметила, что для таксистов закон не делает исключений: на водителя распространяется та же ответственность по статье о мелком хулиганстве.

"Главное отличие от частной машины заключается в каналах воздействия. В случае с обычным водителем доступны только два варианта обращения: полиция или Госавтоинспекция. Когда же нарушитель находится за рулем такси с "шашечками", добавляется третья инстанция – перевозчик или служба заказа. Туда также можно направить фото- или видеодоказательства", – объяснила эксперт.

Юрист подчеркнула, что отправить жалобу можно, руководствуясь законом "Об организации перевозок пассажиров". Он регулирует деятельность такси и предъявляет требования к его внешнему оформлению.

"Прямого запрета на нецензурные надписи на номерах там нет, однако в документе прописаны стандарты, как именно должно выглядеть легковое такси. В любом случае проверка будет. У агрегаторов и таксопарков есть свои внутренние правила, и подобные надписи влияют на количество заказов и репутацию сервиса", – добавила эксперт.

Перевозчик может обязать водителя устранить недостатки и прекратить использовать автомобиль в таком виде, чтобы не терять заказы, заключила Георгиева.

