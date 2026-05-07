Xinhua: суд КНР приговорил двух экс-министров обороны к смертной казни за взятки

Военный суд Китая приговорил к смертной казни двух экс-министров обороны Вэй Вэнхэ и Ли Шанфу за взяточничество, сообщило агентство Xinhua.

По его данным, приговор был вынесен с отсрочкой исполнения на два года. По истечении этого срока наказание будет заменено пожизненным заключением без права на досрочное освобождение. Экс-министры также пожизненно лишены политических прав, а их личное имущество конфисковано.

Уточняется, что в конце июня 2024 года Фэнхэ и Шанфу были исключены из Коммунистической партии Китая за серьезные дисциплинарные нарушения, а также лишены генеральских званий.

Ранее суд Сеула приговорил бывшего президента Южной Кореи Юн Сок Еля к пожизненному лишению свободы по делу о мятеже. Прокуратура требовала для экс-лидера смертной казни, однако в стране с 1997 года действует мораторий на ее исполнение.