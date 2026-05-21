Американский рэпер Tyga выступит в столице 29 августа

Американский рэпер Tyga (настоящее имя – Майкл Рэй Нгуен-Стивенсон. – Прим. ред.) выступит на "ЦСКА-Арене" в Москве 29 августа. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе Studio 21.

"Этот легендарный артист точно разорвет сцену своим мощным флоу и исполнит хиты, которые качают весь мир, – Taste, Rack City, Loyal и многие другие", – говорится в сообщении.

Артист работает в жанрах хип-хоп, поп-рэп, хип-хоп Западного побережья и трэп. В 2011 году его композиция Deuces была номинирована на 53-й церемонии "Грэмми" как лучшая совместная работа в жанре рэп, а в 2014-м он получил премию World Music Awards в номинации "Лучший исполнитель в жанре рэп/хип-хоп".

Самым продаваемым альбомом музыканта стал The Gold Album: 18th Dynasty, вышедший в 2015 году. Исполнительным продюсером выступил рэпер Канье Уэст. Tyga также выпустил много микстейпов, в том числе совместный с Крисом Брауном – Fan Of A Fan.

Ранее концерт French Montana (настоящее имя – Карим Харбуш. – Прим. ред.) в российской столице перенесли на осень. Артист не смог выступить 23 апреля по техническим причинам. Купленные зрителями билеты остаются в силе, дата нового выступления будет известна позже.