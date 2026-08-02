Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02:55

Общество

Минпросвещения обновило рекомендации по внеурочной деятельности для школ

Фото: depositphotos/uatp12

Министерство просвещения РФ направило в регионы обновленные методические рекомендации по организации внеурочной деятельности на 2026/27 учебный год. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В документе представлен предлагаемый перечень курсов и направлений, которые школы могут использовать для построения внеурочной работы. В него вошли "Разговоры о важном" – с 1-го по 11-й класс, один час в неделю; "Россия – мои горизонты" – с 6-го по 11-й класс, один час в неделю; "Орлята России" – в 1-м классе один час, во 2–4-х классах два часа в неделю.

Также в перечень включены военные учебные сборы и начальная военная подготовка – 17 часов в 8-м классе и 35 часов в 10-м классе; курс финансовой грамотности – со 2-го по 11-й класс, один час в неделю; курсы в рамках концепции исторического просвещения – со 2-го по 11-й класс, от 0,5 до 1 часа в неделю в зависимости от программы; поддержка математического и естественно-научного образования – для 5–11-х классов, от 0,5 до 2 часов в неделю; профильное обучение и углубленное изучение предметов – для 7–11-х классов, от 1 до 2 часов в неделю; физическое развитие – с 1-го по 11-й класс, один час в неделю.

Министр просвещения Сергей Кравцов отметил, что основная задача – предложить проверенный набор направлений и методическую поддержку, чтобы каждая школа могла выстроить внеурочную работу с учетом своих ресурсов и потребностей детей.

Каждая образовательная организация самостоятельно формирует свой план с учетом кадровых, материальных возможностей и интересов учеников. Общий объем внеурочной деятельности не должен превышать 10 часов в неделю, а за весь период обучения – 1 350 часов в начальной школе, 1 700 часов в основной и 680 часов в старшей.

Учебный год во всех российских школах и колледжах стартует с первого занятия проекта "Разговоры о важном". Темами первого учебного дня станут единство народов России, сохранение исторической памяти, патриотическое воспитание и укрепление традиционных духовно-нравственных ценностей.

Минпросвещения также направило в регионы рекомендации по проведению 1 сентября. Ведомство поручило образовательным организациям провести необходимые инструктажи, обеспечить соблюдение требований пожарной и антитеррористической безопасности, а также пропускного режима.

Оценки за поведение появятся в российских школах с 1 сентября

Читайте также


образованиеобщество

Что известно о миграционной катастрофе в испанской Сеуте

В Сеуту прибыли около 60 000 человек – порядка 70% населения

Читать
закрыть

Лесные пожары захватывают Турцию

Как бедствие скажется на турпотоке из России?

Читать
закрыть

Что известно об убийстве брата и сестры из РФ в Таиланде

Подростки не выходили на связь с 26 июля, теперь же полиция задержала подозреваемых

Читать
закрыть

Грозит ли России отключение от глобального интернета

Финская Fingrid уведомила операторов в РФ о планах прекратить обслуживание ЛЭП с волоконно-оптическими линиями

Читать
закрыть

Россияне увлеклись выращиванием закваски Левита мадре

Свою "левиту" пользователи купают, отмачивают, кормят и даже дают ей имена

Читать
закрыть

Какие изменения ждут россиян в квитанциях за ЖКУ в августе

Затраты на содержание общего имущества и текущий ремонт разделят

Перерасчет платы за отсутствие отопления или воды возьмет на себя УК

Читать
закрыть

Что скрывают дешевые квартиры на торгах

Перед участием важно досконально изучить лот и по возможности осмотреть имущество

Один из рисков – незаконная перепланировка предыдущими хозяевами

Читать
закрыть

Что грозит пользователям Telegram после обвинений ФСБ в адрес Дурова

Основатель мессенджера Павел Дуров объявляется в международный розыск

ФСБ опубликовало видео допросов завербованных через Telegram россиян

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика