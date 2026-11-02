Бритни Спирс обвинила сестру и бывшего мужа в обращении с ней "как с рабыней"

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Певица Бритни Спирс обвинила свою сестру Джейми Линн и бывшего супруга Кевина Федерлайна в том, что они обращались с ней "как с рабыней". Об этом она написала на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

Линн, по словам Спирс, ни разу не дала ей подержать племянницу Айви, когда певица приезжала в Луизиану во время пандемии, хотя она находилась там долгое время. Федерлайн, в свою очередь, не разрешал артистке пользоваться туалетом, когда она приезжала за детьми.

"Они обращались со мной как с рабыней и творили у меня за спиной всякие тайные дела, а я все это время только и делала, что работала на своего отца. Я найду себе новую семью", – подчеркнула певица.

Спирс и Федерлайн были женаты с 2004 по 2006 год. В браке родились сыновья Шон и Джейден – в 2005 и 2006 годах соответственно. Через несколько месяцев после вторых родов певица подала на развод.

После развода опеку над детьми получил их отец – причиной называли наркотическую зависимость певицы. Спирс при этом могла видеться с сыновьями. В 2008 году суд признал Спирс недееспособной, а опекуном стал ее отец Джеймс Спирс.

В последние годы сыновья певицы пытаются восстановить отношения с ней. Поклонники уверены, что именно дети уговорили Спирс лечь в реабилитационную клинику в 2026 году.

Ранее Спирс сообщила, что ее отец Джейми лишился ног. Она намекнула, что мужчина понес наказание за годы опеки над дочерью. По словам Бритни, Спирс отобрал ее имя, возможность путешествовать и право на свободное существование. Позже артистка удалила пост, но в СМИ указали, что отец Спирс действительно лишился одной ноги – ее ампутировали из-за бактериальной инфекции.

