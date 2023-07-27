В МО КНДР заявили, что армии КНДР и РФ должны противостоять "мировому господству" США

Фото: РИА Новости/министерство обороны РФ

Армии РФ и КНДР должны противостоять "разбойнической стратегии мирового господства" США, этого требуют изменения в международной военно-политической ситуации. Об этом заявил министр обороны КНДР Кан Сун Нам, передает РИА Новости со ссылкой на Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

Он также отметил, что армии двух стран должны укреплять сотрудничество и взаимодействие на принципах охраны интересов государства и защиты государственной власти.

Сообщается, что глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил о намерении России укреплять всестороннее сотрудничество с Корейской Народно-Демократической Республикой в соответствии с интересами двух стран и поблагодарил северокорейскую сторону за теплый прием.

Военная делегация РФ прибыла в КНДР 25 июля. Переговоры главы Минобороны РФ и его северокорейского коллеги прошли в Пхеньяне.

Ранее власти КНДР выразили полную поддержку и солидарность российскому народу, защищающему свой суверенитет и будущее в "борьбе с империалистами". Они также пожелали РФ процветания и победы.

Новости часа: российская военная делегация во главе с Шойгу прибыла в КНДР