Песков заявил, что переданное Ким Чен Ыну послание от Путина касается сотрудничества стран

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В послании Владимира Путина президенту КНДР Ким Чен Ыну содержалась информация о сотрудничестве, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает Life.ru.

На вопрос, что именно содержалось в послании российского лидера, представитель Кремля не ответил.

"Нет, не могу", – сказал Песков на просьбу рассказать о темах письма.

Он отметил, что в послании речь шла о сотрудничестве стран. Песков также добавил, что контактов между представителями РФ и КНДР в данный момент больше не планируется.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу в Пхеньяне встретился с лидером КНДР и передал ему личное послание от российского лидера. Кроме того, российский министр обороны и северокорейский лидер обменялись подарками.

Военная делегация РФ прибыла в КНДР 25 июля. Переговоры главы Минобороны РФ Сергея Шойгу и его северокорейского коллеги Кан Сун Нама прошли в Пхеньяне.



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