Политолог заявил о значительном потенциале для сотрудничества РФ и КНДР

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У России и КНДР существует огромный потенциал для сотрудничества. Об этом сообщает радио КП со ссылкой на директора центра военно-политических исследований и профессора МГИМО Алексея Подберезкина.

Он уточнил, что у КНДР есть мощная армия, которая была создана на советской основе, снаряды, артиллерийские системы. Он отметил высокий уровень подготовки корейских артиллеристов.

"Сфера для сотрудничества широка, от боеприпасов, которые могут поступить – а они нам нужны, крупнокалиберные, для стволов к орудиям", – добавил эксперт, уточнив, что со стороны логистики нет никаких проблем.

Ранее стало известно, что 25 июля военная делегация РФ во главе с министром обороны Сергеем Шойгу прибыла в Корейскую Народно-Демократическую Республику. Переговоры главы Минобороны РФ и его северокорейского коллеги Кан Сун Нама прошли в Пхеньяне.

Шойгу выразил уверенность, что переговоры укрепят взаимодействие двух стран по линии оборонных ведомств, а также заверил, что отношения России и КНДР будут развиваться и в других отраслях. Также он передал лидеру Республики Ким Чен Ыну личное послание от Владимира Путина.

Новости часа: российская военная делегация во главе с Шойгу прибыла в КНДР