Генпрокуратура ФРГ обвинила военного бундесвера в шпионаже в пользу РФ

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Генпрокуратура Германии обвинила гражданина страны в шпионаже в пользу России и разглашении служебной тайны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление ведомства.

Речь идет о военнослужащем Томасе Х., который работал в федеральном ведомстве вооружений, информационных технологий и применения (структура, подведомственная Минобороны Германии). Его задержали в августе 2023 года.

"С мая 2023 года он по собственной инициативе неоднократно обращался в генконсульство России в Бонне и посольство РФ в Берлине и предлагал сотрудничество", – говорится в сообщении.

Однажды, в диалоге с российским посольством, он передал сведения, полученные в результате своей профессиональной деятельности. В ФРГ уверены, что они предназначались для российской разведслужбы.

Ранее британская прокуратура предъявила пяти гражданам Болгарии обвинения в шпионаже в пользу России. Их обвинили в сговоре с целью сбора информации, которая была бы прямо или косвенно полезна "недружественной стороне".

