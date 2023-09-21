Британия обвинила пятерых граждан Болгарии в шпионаже в пользу РФ

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Британская прокуратура предъявила пяти гражданам Болгарии обвинения в шпионаже в пользу России, сообщает РИА Новости.

В частности, 45-летний Орлин Русев, 41-летний Бизер Джамбазов, 31-летняя Катрин Иванова, 31-летний Иван Стоянов и 29-летняя Ваня Габерова обвиняются в сговоре с целью сбора информации, которая была бы прямо или косвенно полезна "недружественной стороне".

В прокуратуре отмечают, что они действовали в период с 30 августа 2020 года по 8 февраля 2023 года, чтобы нанести ущерб безопасности и интересам Великобритании.

До этого Русеву, Джамбазову и Ивановой были предъявлены только обвинения в подделке официальных документов, в том числе паспортов и других удостоверений личности. Уточняется, что они были задержаны в феврале.

Ранее сообщалось, что польские власти ввели запрет на фото- и видеосъемку ключевых объектов страны из-за страха шпионажа со стороны РФ. При этом перечень объектов, которые больше нельзя фотографировать, очень большой, однако списка с этими объектами в открытом доступе нет.



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