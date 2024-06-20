Председательство Бельгии: постпреды ЕС согласовали 14-й пакет санкций против РФ

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Постоянные представители стран – членов Евросоюза (ЕС) на заседании 20 июня согласовали 14-й пакет антироссийских санкций. Об этом бельгийское председательство написало в соцсети Х.

14-й пакет санкций против России предусматривает новые меры и усиливает действие уже существующих ограничений, закрывая возможности для их обхода, говорится в публикации.

Ранее главы МИД стран ЕС утвердили новый санкционный антироссийский режим за "нарушения прав человека". Отныне власти ЕС могут вводить ограничения в отношении "лиц и организаций, ответственных за преследование оппозиции" в России.

До этого Владимир Путин сказал, что антироссийские санкции формируют некоторые проблемы и создают возможности для развития. По словам российского президента, западные рестрикции позволили стране восстановить утраченные компетенции в области высоких технологий. Создавать новые можно было бы более эффективно, объединяя общие усилия граждан, подчеркнул глава государства.

