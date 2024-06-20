Глава ЕК назвала жестким 14-й пакет санкций против РФ

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Новый, 14-й пакет антироссийских санкций будет жестким, заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в соцсети Х.

По ее словам, новые ограничения еще больше лишат Россию доступа к ключевым технологиям, дальнейших доходов от энергетики, затронут теневой флот и теневую банковскую сеть за рубежом.

14-й пакет санкций против РФ окончательно утвердят на заседании Совета стран ЕС по иностранным делам 24 июня. В этот же день он будет опубликован в официальном журнале ЕС и вступит в силу, сказал РИА новости европейский источник.

В четверг, 20 июня, постпреды стран – членов ЕС согласовали 14-й пакет антироссийских санкций. В бельгийском председательстве указали, что он предусматривает новые меры и усиливает действие уже действующих ограничений, закрывая возможности для их обхода.

В свою очередь, советник американского президента по нацбезопасности Далип Сингх заявил, что Вашингтон планирует расширить определение финансового содействия в антироссийских санкциях. Сейчас активно изучается возможность масштабирования экспортного контроля под продукцией производства США, добавил он.