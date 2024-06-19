EUobserver: ЕС планирует внести в черный список певицу Полину Гагарину

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Евросоюз планирует внести в черный список певицу Полину Гагарину. Об этом сообщает портал EUobserver со ссылкой на проект документа.

Также в черный список могут подпасть предприниматели Игорь Алтушкин, Роман Троценко и Таймураз Боллоев. Всего ЕС планирует внести в список свыше 20 физических лиц и 22 юридических лиц в рамках 14-го пакета санкций против России. Ограничения будут предусматривать запрет указанным лицам на въезд в Евросоюз и заморозку их активов в юрисдикции сообщества.

Кроме того, ЕС планирует ввести ограничения на поставки сжиженного природного газа (СПГ) и импорт гелия из России в рамках санкций против нефтяного танкерного флота и ограничение доступа "к технологиям двойного назначения".

Ранее Евросоюз продлил санкции из-за воссоединения Крыма с Российской Федерацией до 23 июня 2025 года.

До этого президент США Джо Байден продлил еще на год антироссийские санкции, которые ввели из-за украинского конфликта. Среди них были ограничительные меры, введенные экс-президентом США Бараком Обамой от 6 марта, 16 марта, 20 марта и 19 декабря 2014 года по вопросу Крыма.