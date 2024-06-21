МИД РФ пообещал Японии жесткие контрмеры после введения новых санкций

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

РФ заявила японским властям о вредоносном характере новых санкций Японии для двусторонних отношений и предупредила о применении крайне жестких контрмер. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

"Очередным шагом к полному разрушению отношений стал принятый правительством Японии 21 июня очередной, 24-й пакет нелегитимных односторонних санкций против нашей страны", – говорится в сообщении.

21 июня по просьбе японской стороны директор третьего департамента Азии Людмила Воробьева приняла директора департамента Европы МИД Японии. Во время беседы российская сторона заявила, что очередной пакет антироссийских санкций является шагом к полному разрушению отношений.

Японские власти расширили санкционные списки в отношении РФ, внеся туда еще 11 физических лиц и 42 компании из России. Под ограничительные меры подпали, в частности, секретарь Центризбиркома РФ Наталья Бударина и еще пять членов ЦИК РФ, глава корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Борис Обносов, гендиректор "Уралвагонзавода" Александр Потапов и главный конструктор компании "Авиамоторный научно-технический комплекс "Союз" Мкртич Окроян.

Ранее СМИ писали о том, что Южная Корея может расширить экспортные санкции в отношении РФ после заключения между Москвой и КНДР договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

