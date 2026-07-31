Москва выделила почти 390 гектаров земли для реализации масштабных инвестпроектов в ТиНАО

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Город с 2018 года предоставил 388,9 гектара земли для реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП) в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО). Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По его словам, комплексный подход к освоению территорий в рамках МаИП позволяет формировать полноценные городские кварталы с объектами социальной, деловой и промышленной инфраструктуры.

Часть проектов уже завершена: в районе Внуково открылся промышленный технопарк площадью более 16 тысяч квадратных метров, а в Коммунарке на Бачуринской улице построили и передали городу школу на 1,1 тысячи учеников.

Заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов уточнил, что в ТиНАО реализуется 12 масштабных инвестпроектов общей площадью свыше 490 тысяч квадратных метров. Часть из них войдет в состав промышленных кластеров, где предприятия смогут использовать общую инфраструктуру и выстраивать кооперационные связи. После запуска площадок планируется создать около 50 тысяч новых рабочих мест.

Руководитель столичного департамента городского имущества Екатерина Соловьева отметила, что МаИП направлены на увеличение числа рабочих мест, развитие инфраструктуры и рост инвестиций.

Среди текущих проектов – создание центра инноваций и импортозамещения в Щербинке. Для него город выделил инвестору два земельных участка площадью более двух гектаров, где разместятся научно-исследовательские подразделения и конструкторские бюро.

В прошлом году около 33 гектаров в Краснопахорском районе предоставили для трех МаИП промышленной направленности – участки передали в аренду по льготной ставке один рубль в год на весь период строительства.

Ранее стало известно, что в микрорайоне Родники поселка Знамя Октября в Щербинке в ТиНАО планируется реализовать крупный проект комплексного развития территории (КРТ). Городские власти планируют включить в КРТ территорию площадью около 22,7 гектара у станции Силикатная МЦД-2. На двух участках суммарно возведут свыше 129 тысяч квадратных метров объектов производственного, офисно-делового и коммунального назначения.

