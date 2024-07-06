В профсоюзе бортпроводников прокомментировали массовое увольнение из "Аэрофлота"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Бортпроводники авиакомпании "Аэрофлот" массово увольняются из-за высоких нагрузок, при этом новые сотрудники получают не те условия, что им обещали при устройстве. Об этом Москве 24 рассказали в Шереметьвском профсоюзе бортпроводников (ШПБ).

В решении об увеличении частоты полетов для выполнения госпрограммы руководство авиакомпании опиралось на ошибочную информацию, что сотрудники смогут выполнить все обязательства, считает председатель ШПБ Илона Борисова.

"На самом деле уже в декабре с трудом справлялись с обязанностями, еле-еле вытягивали рейсы", – подчеркнула глава профсоюза.

По ее словам, из-за ухудшающей сейчас ситуации поток увольняющихся увеличился, так как люди не выдерживают такую нагрузку. По этой же причине оставшиеся стали чаще брать больничные.

"Летать шесть дней в неделю, это не в офис ходить. У нас работа в опасных условиях труда, усталость и нагрузки значительно выше. Накапливается критическая усталость", – пояснила Борисова.

При этом сложившуюся ситуацию в "Аэрофлоте" никак не комментируют. Кроме того, из-за непогоды 5 июля авиакомпании пришлось сдвинуть часть рейсов.

Так, 28 маршрутов, которые должны были вылететь после 16:00 по московскому времени 6 июля, были перенесены, передает РИА Новости. Большая часть из этих рейсов относится ко внутрироссийскому сообщению, а три – к международному. При этом один рейс на эту же дату авиакомпании "Россия", которая входит в группу "Аэрофлот", из Москвы в Санкт-Петербург на 19:30 был отменен.

Также на 7 июля были аннулированы еще семь маршрутов из Москвы в Казань, Махачкалу, Пермь, Самару, Оренбург, Мурманск и Волгоград и в обратном направлении.

Ураган "Орхан" пришел в Москву вечером 5 июля. В отдельных районах за час выпало до 20% месячной нормы осадков. Позже началась вторая волна непогоды, и некоторых районах шел ливень с грозой, сопровождаемый сильным ветром. Там выпала почти половина месячной нормы осадков.

Однако аэропорты Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский заявляли, что обслуживают самолеты и пассажиров в штатном режиме, а также о готовности к работе в условиях непогоды.

