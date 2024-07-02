"Аэрофлот" возобновит полеты на Сейшелы с 2 октября

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

Авиакомпания "Аэрофлот" с 2 октября возобновит полеты на Сейшелы, сообщает пресс-служба перевозчика.

Летать из Москвы будут широкофюзеляжные лайнеры Airbus A350 в трехклассной компоновке: эконом, комфорт и бизнес. До 26 октября рейсы будут следовать дважды в неделю: по средам и субботам.

С 28 октября 2024 года по 29 марта 2025 года "Аэрофлот" увеличит частоту полетов на Сейшельские острова до трех раз в неделю и добавит новую частоту по понедельникам.

Полеты отменялись с 15 мая на лето.

Ранее Россия и Танзания подписали соглашение о воздушном сообщении. Стороны договорились о взаимном применении национальных законодательств в отношении перевозчиков, сотрудничестве в области обеспечения безопасности перелетов и авиационной безопасности согласно стандартам ИКАО.

В подписанном документе зафиксированы принципы эксплуатации договорных линий, положения о взимании аэропортовых сборов, таможенных пошлин при перемещении товаров и регулировании тарифов назначенных перевозчиков, говорится в публикации.

