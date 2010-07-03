Роскачество рассказало, как распознать фальшивых благотворителей

11:44
11:44
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Фото: depositphotos/LDProd
Роскачество сообщило, что в соцсетях с большой аудиторией все чаще появляются посты о сборе пожертвований для жертв каких-либо трагических событий или их близких – нередко подобные объявления оказываются мошенническими.
В связи с этим ведомство представило у себя на сайте список рекомендаций, которые помогут отличить фальшивых благотворителей.
Деньги рекомендуется жертвовать через большие и проверенные благотворительные фонды, а не переводить частным лицам. При этом сайт каждого конкретного фонда должен иметь цифровой сертификат и передавать данные в зашифрованном виде – об этом свидетельствуют символы https и изображение замка в адресной строке.
Картинку, которая прикреплена к сообщению о сборе средств, стоит проверять через поисковики на предмет ее подлинности. Также нужно обращать пристальное внимание на реквизиты – настоящие фонды не просят перевести деньги на карты физических лиц или электронные кошельки.
Говоря о благотворительности в отношении частных лиц, Роскачество подчеркивает, что финансово помогать можно только тем, кого пользователь знает лично. При этом лучше позвонить и уточнить, что описанная ситуация действительно имела место.
"Проверьте предоставленные для перевода реквизиты: вбейте в поисковик номер карточки, счета либо указанный номер телефона. Может оказаться, что это данные мошенника", – добавили в ведомстве.
Ранее Роскачество рассказало, как обезопасить себя от взломов и хакерских атак. Эксперты советуют пользоваться только легальным софтом и устанавливать программы исключительно из официальных источников. Все устройства при этом необходимо регулярно проверять антивирусом. Общественных Wi-Fi-сетей лучше избегать, а чтобы минимизировать риск перехвата данных, имеет смысл настроить VPN.
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