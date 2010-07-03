Психолог высказался об интернет-травле в связи с советами Роскачества

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Кандидат психологических наук, доцент кафедры нейро- и патопсихологии МГУ имени Ломоносова Сергей Ениколопов считает, что кибербуллинг зачастую начинается с травли в школе.

"Там некоторые проблемы отличаются от взрослого кибербуллинга... Для школьников важно еще, почему его не любят или травят те, кто его знает... Травля очень часто происходит еще потому, что мы в школе почему-то выбрали жертву", – объяснил он ИА "НСН".

По мнению специалиста, взаимоотношения в школе выступают предэтапом кибербуллинга. В борьбе со школьной травлей он советует придерживаться тех же рекомендаций, что дает Роскачество. Эксперт призывает не замыкаться на себе, чтобы не подтверждать правоту обидчиков.

По его словам, нельзя занимать позицию жертвы. Следует делиться с родителями своими переживаниями, если взаимоотношения с ними нормальные.

"Ни в коем случае не замыкаться на себе, не занимать позицию жертвы, иначе это докажет, что они в чем-то правы", – подчеркнул психолог.

Он полагает, что поводы для травли остались прежними – поменялась лишь зона распространения.

"Если я раньше какую-то гадость мог сказать, то поддержать могли максимум мои друзья, а сейчас практически весь мир. При этом булинг меньше проявляется в маленьких городах, чем в больших. Там, где все друг друга знают, травля может прекратиться, а кибербуллинг уравнивает всех, потому что в сети ты анонимен. Также в булинге нужно быть сильным, например, физически, а в сетях раскрываются все худшие черты... Сдерживающие центры в кибербуллинге отсутствуют, но причины лежат в реальной жизни", – заключил Ениколопов.

В Роскачестве родителям рекомендовали научить ребенка игнорировать травлю в интернете, попытаться договориться с обидчиком или обратиться в суд. Там же советуют контролировать свое поведение в Сети.

Специалисты напомнили, что на большинстве площадок можно пожаловаться на оскорбительный материал. Для детей также доступен телефон доверия: 8 (800) 200-01-22.